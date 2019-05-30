МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут после распродажи, вызванной торговыми противоречиями США и Китая, при этом инвесторы отыгрывают сильную внутреннюю статистику, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones повышался на 0,25% — до 25190,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,53%, до 7587,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2795,62 пункта.

"Люди пытаются выяснить, сколько плохих новостей уже заложено в биржи. Торговая война, похоже, может затормозить рост, но не настолько, чтобы привести нас к рецессии", — приводит агентство Рейтер слова старшего экономиста Raymond James Скота Брауна (Scott Brown).

Акции США упали более чем на 1% в ходе торгов в среду после того, как китайские государственные СМИ дали понять, что Пекин может ограничить продажи редкоземельных элементов в Соединенные Штаты, что вызывало опасения затянувшегося спора, который может повлиять на рост мировой экономики.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты преуспели в торговых переговорах с Китаем и что Пекин пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает агентство Рейтер.

Поддерживает торги также выход сильной статистики по рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 мая, увеличилось до 215 тысяч. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 211 тысяч, который был пересмотрен на одну тысячу вверх — до 212 тысяч.