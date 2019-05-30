МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет в четверг на фоне выхода ряда корпоративных новостей, в лидерах роста – акции "Газпрома", следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 17.40 мск рос на 0,64%, до 2658,01 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1287,21 пункта. В течение торгового дня индекс Мосбиржи обновлял исторический максимум, добравшись до отметки 2665,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 8 копеек, до 65,05 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 72,36 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,84%, до 67,3 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" в течение торгового дня — в лидерах роста после публикации позитивной финансовой отчетности. Также рост акций компании поддерживает сообщение о том, что концерн разрабатывает новую дивидендную политику. Акции компании растут на 3,5% и уже обновили максимум с мая 2011 года, подорожав до 212,25 рубля.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в первом квартале выросла на 44%, до 535,9 миллиарда рублей, сообщил газовый холдинг ранее в четверг.

"В целом, отчетность "Газпрома" сильная, хотя и обеспечена по сути ценовым фактором и заработком на курсовых разницах", — оценивают аналитики Промсвязьбанка.

Но если говорить о дальнейшей перспективе, в частности, об объемах поставок далее по году, то повторить рекорд 2018 года "Газпрому" будет сложно, особенно на ключевом европейском рынке, считают они. Спотовые цены в Европе ввиду активизации американского СПГ уже ниже 200 долларов за 1 тысячу кубометров, то есть "Газпром" может оказаться не слишком конкурентоспособным по цене, полагают аналитики.

"Однако в ближайшей перспективе динамика бумаг "Газпрома" будет определяться скорее ожиданием высоких дивидендов – инвесторы будут покупать под отсечку (16 июля), — а не перспективами второго полугодия и возможного ухудшения финрезультатов", — добавляют эксперты.

Также выше рынка растут акции "Газпром нефти" – на 1,5%, префы "Транснефти" – на 1,54%, бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 2,88%, обыкновенные акции – на 3,75%).

Лучше рынка растут и акции ФСК "ЕЭС" (на 1,31%), "Яндекса" (1,21%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1%).

В то же время акции ВТБ умеренно снижаются, на 0,43%, на фоне отчетности по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей.

В лидерах снижения – акции "Интер РАО" (-3,53%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,63%), акции "Новатэка" (-0,72%), Polymetal (-0,67%), ММК (-0,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум, что стоит трактовать как позитивный технический сигнал", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Российский рынок может удержать плюс по итогам дня, хотя перспективы нефти начинают ухудшаться в свете долгосрочности торговой войны ведущих экономик мира, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США в 18.00 мск, также отмечает Манжос.

В целом же он ожидает закрытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением не более 0,5%-0,7% по итогам дня.