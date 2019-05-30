МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снижается и против доллара, и против евро на фоне усилившегося падения рынка нефти в ситуации, когда завершение налогового периода в РФ убрало поддержку нацвалюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.01 мск повышался на 15 копеек, до 65,13 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 72,52 рубля.

РУБЛЬ – ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Рубль дешевеет на фоне усиления вечером негативной динамики рынка нефти после выхода данных минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране сократились за предыдущую неделю на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.

Кроме того, опасения по поводу эскалации американо-китайской торговой войны никуда не делись, и риски замедления темпов развития мировой экономики в связи с этим давят на стоимость нефти.

Определенная поддержка рублю пришла от словесных интервенций. Меры ЦБ РФ, направленные на дедолларизацию, снижают экономические и политические внешние риски для РФ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доля валютных кредитов и депозитов снижается, внешний долг также продолжает уменьшаться — за год он сократился на 12,4%, отметила она.

Между тем, с окончанием налогового периода спрос на рублевую ликвидность понизился, и это поддерживает сползание курса рубля.

В итоге доллар и евро повышались вечером против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти сползла ниже отметки 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Завтра рано утром будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая, которые скажутся на пятничных настроениях на фондовых и валютных рынках, отметил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Пока диапазон колебаний пары рубль/доллар составит 64,7-65,5 рубля за доллар, и в зависимости от выходящей статистики рубль будет либо ближе к верхней, либо ближе к нижней границе этого диапазона. Пока серьезных оснований для выхода за указанный диапазон нет", — оценил он.

Поддержку рублю продолжают оказывать высокий спрос на активы российских компаний из-за щедрой дивидендной доходности и государственный долг, а также появившаяся надежда на то, что в ближайшее время ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка.

"Эти факторы поддержки будут актуальны и завтра, потому резких изменений курса валют не предвидится. Интервал колебаний составит 64,7-65,3 рубля для доллара, а для евро — 72-72,5 рубля", — оценил он.