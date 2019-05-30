МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Миноритарный акционер "Фосагро" Игорь Антошин сократил свою долю в компании до 4,51% с 6,15%, другой миноритарий, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, долю в компании увеличил — до 20,98% с 19,35%, следует из материалов "Фосагро".

Дата наступления основания, в силу которого произошли изменения — 17 мая. До изменения доли Антошину принадлежало 7 миллионов 962 тысячи 529 голосующих акций "Фосагро", после — 5 миллионов 840 тысяч 514 акций.

В свою очередь количество акций у Литвиненко увеличилось на такую же величину — на 2 миллиона 122 тысячи 15 акций (до изменений ему принадлежало 25 миллионов 52 тысячи 800 акций, после — 27 миллионов 174 тысячи 815 акций). Free float "Фосагро", согласно сообщению компании в четверг, составляет 26,03%.

Цена закрытия торгов акциями "Фосагро" на Московской бирже 17 мая составила 2,34 тысячи рублей за бумагу. Таким образом, пакет из 2,122 миллиона акций по итогам торгов в тот день мог стоить порядка 5 миллиардов рублей.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании.