МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос на волне увеличения капитализации большинства нефтегазовых компаний, в лидерах роста – акции "Газпрома" на корпоративных новостях, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,7%, до 2659,52 пункта, индекс РТС — на 0,83%, до 1286,52 пункта. При этом в течение торгового дня рублёвый индекс обновил исторический максимум, добравшись до отметки 2665,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.29 мск рос на 14 копеек, до 65,11 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 72,51 рубля.

Статистика добычи и запасов нефти в США к вечеру обвалила рынок этого сырья, и по состоянию на 20.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,2%, до 65,7 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 3,04%, до 57,02 доллара за баррель. Но ранее, в течение почти всей торговой сессии в РФ, положение на нефтяном рынке было неопределённым.

АКЦИИ "ГАЗПРОМА" БЬЮТ РЕКОРДЫ

"Газпром" обновил 8-летний максимум цены, обогнав по рыночной капитализации обыкновенные акции Сбербанка (капитализация которых составляет 5,024 триллиона рублей). Но самой дорогой рыночной компанией "Газпром" (капитализация к закрытию торгов составила почти 5,045 триллиона рублей) не стал, так как общая капитализация Сбербанка, включая привилегированные акции, составила 5,231 триллиона.

К закрытию торгов акции газового концерна подорожали на 2,88%, до 213,1 рубля, ранее в четверг они подскакивали на 4,5% и обновили максимум с мая 2011 года на отметке 216,45 рубля.

Бумаги "Газпрома" вышли в локомотивы роста сразу в начале торгов четверга на фоне позитивной отчетности компании по МСФО за первый квартал. Затем акции большую часть дня торговались на достигнутых ценовых уровнях, а усиление повышательной динамики произошло около 17.00 мск, когда стало известно, что "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику и планирует продолжать придерживаться консервативной финансовой стратегии. После этого произошёл некоторый спад к концу сессии.

ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Избежав вечернего "шторма" на нефтяном рынке, компании этого сектора в целом выступили локомотивом роста. Выше рынка также выросли бумаги "Татнефти" (префы на 2,72%, обыкновенные акции – на 3,88%), акции "Газпром нефти" – на 0,94%, префы "Транснефти" – на 2,08%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,05%).

"Котировки "Татнефти" выросли на новости о сотрудничестве с азербайджанской госкомпанией SOCAR в области разработки месторождений Азербайджана, кроме того, "Татнефть" получит возможность продавать на этом рынке собственные нефтепродукты", — комментирует младший аналитик ИК "Фридом финанс" Александра Овчинникова.

Также сильнее рынка выросли и акции "Яндекса" (1,25%), "Фосагро" (1,24%), НЛМК (1,23%), депозитарные расписки X5 (1,21%), префы "Мечела" (1,17%).

В то же время акции ВТБ снизились на 0,27%, а "Аэрофлота" — на 0,77% на отчетности по МСФО за первый квартал. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2019 года вырос на 51,2% в годовом выражении и составил 15,75 миллиарда рублей.

В лидерах снижения также – акции "Интер РАО" (-3,17%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,71%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "Распадской" (-0,57%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Скажем честно – новостной фон за последние сутки не претерпел существенных изменений. По крайней мере – в сторону улучшения. Тем не менее, отечественные инвесторы, безоговорочно настроенные на рост, восприняли это как позитивный сигнал, загнав российские биржевые индексы "за Можай", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Привлекательность российского рынка связана не только с текущей благоприятной геополитической ситуацией, но и с наметившимся трендом на рост дивидендных выплат по компаниям с государственным участием ("Газпром", "Газпром нефть", ВТБ). На ближайшей торговой сессии считаем, что индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста в район 2670, после чего консолидируется в районе 2585-2650", — говорит руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"России?скии? рынок все еще выручают корпоративные истории, но если данныи? драи?вер исчерпает себя, "быки" также приступят к масштабнои? фиксации прибыли. Впрочем, речи об этом пока не идет, а некоторая слабость в последние дни прослеживается разве что по рублю", — говорит в свою очередь Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

Осторожна и Овчинникова, которая не ожидает дальнейшего бурного роста и считает, что в пятницу диапазон для рублевого индикатора Мосбиржи составит 2640-2660 пунктов, ориентир по номинированному в долларах РТС — 1270-1290 пунктов.