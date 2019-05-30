МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Испанская компания Bestinver Gestion, занимающаяся управлением фондами, вышла из капитала "Ленты", следует из материалов ритейлера.

Доля компании в "Ленте" снизилась до нуля с 3,01%, транзакция состоялась 24 мая.

"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR).

Если Bestinver Gestion продала "Севергрупп" свои акции "Ленты" в рамках оферты, стоимость пакета из 3,01% акций "Ленты" могла составить порядка 52,9 миллиона долларов.

В середине мая доля "Севергрупп" в "Ленте" превысила 50%, поэтому компания продлила срок оферты на приобретение акций до 4 июня. По данным на 21 мая, "Севергрупп" владела 70,95% в ритейлере. "Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.