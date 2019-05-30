МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Группа ВТБ сейчас не рассматривает возможность продажи "Медиалогии", стандартный срок для продажи подобных активов составляет от трех до пяти лет, говорится в сообщении банка.

Группа ВТБ в январе текущего года приобрела 63% в ООО "Медиалогия". В опубликованной ранее в четверг отчетности группы ВТБ по МСФО за первый квартал "Медиалогия" была помещена в раздел активов, предназначенных для продажи. При этом указывалось, что по состоянию на 31 марта 2019 года группа отражает инвестиции в "Медиалогию" как "инвестиции в дочернюю компанию, приобретенную исключительно с целью последующей продажи,… и оценивает вероятность продажи как высокую".

Позднее в четверг ВТБ пояснил, что группа рассматривает все непрофильные активы не как стратегические, а как инвестиционные. "При вхождении в такой актив ВТБ стремится улучшить его качественные и финансовые характеристики с целью последующей продажи с прибылью", — говорится в пресс-релизе.

ВТБ также отметил, что, приобретая "Медиалогию", банковская группа закладывала в свою модель все аспекты ее нынешней деятельности, в том числе технологические и финансовые, рассчитывая на их улучшение в будущем. Отмечается, что в настоящий момент "Медиалогия" является лидером рынка медиамониторинга, динамично развивает свой бизнес, таким образом, является прибыльной и перспективной с точки зрения дальнейшей реализации.

"Стандартный срок для продажи подобных активов в группе ВТБ составляет от трех до пяти лет. Сейчас мы не рассматриваем возможность продажи "Медиалогии", — подытожили в ВТБ.

Компания "Медиалогия" была создана в 2003 году и является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.