Уточняется формулировка первого абзаца, добавлен комментарий банка (второй-четвертый абзацы).

МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток Альфа-банка по итогам первого квартала 2019 года по МСФО составил 22,72 миллиарда рублей против прибыли в 12,05 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчётности банка.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе банка, полученный убыток обусловлен эффектом переоценки валютных активов.

"Поскольку около 40% всех активов банка номинированы в долларах США (кредиты, вложения в ценные бумаги), существенное укрепление курса рубля (с 69,47 рубля за 1 доллар на начало года против 64,73 рубля за доллар на конец первого квартала), оказало такое влияние на финансовый результат банка", — сказал собеседник агентства.

Эффект отрицательной переоценки по операциям с иностранной валютой и драгоценным металлами составил 39,4 миллиарда рублей, сообщили в банке.

Чистые процентные доходы банка выросли на 15,6% и составили 34,979 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 28,376 миллиарда рублей против прибыли в 15,753 миллиарда рублей годом ранее.

Обязательства банка по состоянию на 31 марта 2019 года составили 2,75 триллиона рублей против 2,8 триллиона рублей на конец 2018 года. Активы составили 3,244 триллиона рублей против 3,321 триллиона рублей.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.