МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили четверг неуверенным ростом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с Китаем и внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,17% — до 25169,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 7567,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 2788,86 пункта.

Индексы выросли, несмотря на отсутствие позитивных новостей по торговому конфликту США и Китая. Накануне китайские государственные СМИ дали понять, что Пекин может ограничить продажи редкоземельных элементов в США.

Вместе с тем, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что США преуспели в торговых переговорах с Китаем и что Пекин пойдет на сделку с Вашингтоном.

Между тем, в четверг агентство Блумберг сообщило, что Китай, крупнейший в мире покупатель сои, приостановил закупки этого продукта у США на фоне эскалации торгового конфликта.

Лучше прогнозов оказались данные по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 мая, увеличилось до 215 тысяч. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 211 тысяч, который был пересмотрен на одну тысячу вверх — до 212 тысяч.

Вместе с этим министерство торговли США сообщило, что ВВП страны, по второй оценке, ускорил рост в первом квартале текущего года до 3,1% с 2,2% кварталом ранее, как и ожидали эксперты. Согласно первой оценке, показатель вырос на 3,2%.