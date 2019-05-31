МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают заметно снижаться в пятницу утром, после обновления минимума с начала марта накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12%, до 64,6 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 56,02 доллара за баррель.

Нефть подешевела в четверг на ряде факторов — сокращении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, опасениях за темпы развития мировой экономики, и росте добычи в Саудовской Аравии.

В четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей. Фактор статистики наложился на опасения за рост мировой экономики на фоне торговых противоречий США и Китая, что может отразиться на спросе на нефть.

Позднее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации. На фоне этих новостей беспокойство на рынках, связанное с замедлением глобального экономического роста из-за многочисленных торговых ограничений, только усилилось. Замедление развития экономики приведет к снижению мирового спроса на сырье.

Дополнительно агентство Рейтер сообщило, что добыча нефти в Саудовской Аравии выросла в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Однако этот рост не компенсирует дефицит от резкого сокращения экспорта иранской нефти из-за санкций США, добавляет Рейтер.