МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале последних торгов недели на фоне падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы рос на 18 копеек — до 65,35 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 72,79 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,56% — до 64,31 доллара за баррель.