МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается в пятницу утром на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт товаров из Мексики, что усилило опасения относительно мирового экономического спада, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,7 доллара, или на 0,6%, до 1294,8 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,08%, до 14,502 доллара за унцию.

В четверг Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Угроза Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики вызвала опасения на рынке. И, если приводить в пример переговоры США с Китаем, это может затянуться", — приводит мнение аналитика DailyFX Дэвида Сонга (David Song) агентство Рейтер.

Участники торгов опасаются, что данные меры могут привести США и весь мир к рецессии, добавляет агентство Рейтер.

Опасность введения пошлин для Мексики в сочетании с последними экономическими данными из США и затянувшейся торговой войной между Пекином и Вашингтоном также привели к увеличению вероятности того, что Федеральный резерв может снизить базовую процентную ставку в этом году, в результате чего золото также получит поддержку.