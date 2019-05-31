МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" подскакивали почти на 5% на фоне отчетности лучше ожиданий аналитиков, отмечают эксперты рынка.

К 10.45 мск акции "Аэрофлота" росли на 3,89% — до 93,94 рубля (уже поднимались на 4,7% — до 94,6 рубля). Объем торгов акциями "Аэрофлота" на утренних торгах уже превышает 500 миллионов рублей, тогда как по итогам торгов четверга он составил порядка 117 миллионов. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,2%.

"Аэрофлот представил финансовую отчетность по МСФО за первый квартал, которая оказалась немного выше ожиданий, выручка группы увеличилась на 23,3% в годовом выражении, до 138,04 миллиарда рублей, против ожидаемых 134,6 миллиарда рублей. EBITDA компании составила 21,33 миллиарда рублей (+21,2% в годовом выражении), чистый убыток группы вырос до 15,8 миллиарда рублей (+51,2% в годовом выражении), что оказалось лучше прогнозируемых 16,5 миллиарда рублей", — комментируют аналитики ITI Capital.