МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усиливает снижение к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, европейская валюта пытается закрепиться выше 73 рублей впервые с 14 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.01 мск пятницы рос на 36 копеек — до 65,53 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 73,05 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,11% — до 63,95 доллара за баррель. Цена впервые с 14 февраля пробила вниз отметку в 64 доллара.