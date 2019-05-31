МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс рубля заметно снижается в пятницу и к доллару, и к евро на фоне падения нефтяных котировок и общего ухудшения ситуации на мировых рынках, отмечают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск пятницы рос на 22 копейки, до 65,39 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 72,90 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,16%, до 63,92 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля оказался под давлением с самого начала торгов. Днем на фоне усиления падения цен на нефть марки Brent рубль усилил снижение, при этом евро смог не только протестировать отметку в 73 рубля, но и максимально подняться до 73,13 рубля. Курс доллара максимально рос на 42 копейки относительно уровня предыдущего закрытия – до 65,59 рубля.

Один из факторов ослабления рубля — нефтяные котировки, которые продолжили резкое снижение и сегодня, отмечает Александра Овчинникова из компании "Фридом Финанс".

"Помимо этого, европейская валюта получает поддержку от ослабления доллара США. Индекс доллара опустился до 97,9 пункта, ранее достигая 98,2 пункта. Это обусловлено смешанной макростатистикой в США", — добавляет она.

В то же время аналитик замечает, что несмотря на укрепление европейской валюты стоит уделить внимание сдерживающим факторам, в первую очередь — это растущие долги Италии, а также угроза стагнации автомобильной промышленности.

Помимо сильного падения нефтяных цен, давление на рубль оказывает негативная динамика глобальных рисковых активов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ухудшение ситуации на мировых рынках вызвано заявлением президента США о введении 5%-ных пошлин на весь мексиканский импорт, а также угрозой повышения данного тарифа, пока не будет решена проблема нелегальной иммиграции из Мексики", — говорит он.

Впрочем, европейской валюте не удалось надолго закрепиться выше отметки в 73 рубля, курс доллара также отступил от внутридневных максимумов. К текущему моменту рубль снижается к доллару на порядка 0,3%, к евро – на порядка 0,4%.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля, по оценкам аналитиков "Сбербанка КИБ", в пятницу может удержаться на текущих уровнях. Впрочем, если "рискофобия" усилится, пара доллар-рубль может пробить сопротивление на уровне 65,5 и приблизиться к отметке 65,8, полагают они.

Область сопротивления в паре "доллар-рубль" находится на уровне 65,6-65,85, отмечает Бабин. "Вероятно, мы станем свидетелями борьбы между покупателями и продавцами около пересечения столь сильных технических препятствий", — полагает он.

Овчинникова полагает, что курс евро к рублю сохранит динамику в коридоре 72-74 рубля в среднесрочной перспективе.