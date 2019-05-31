МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу заметно снижаются, на торгах сказывается угроза введения импортных пошлин президентом страны Дональдом Трампом в отношении Мексики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,3%, до 24843,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 7452,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,33%, до 2751,82 пункта.

Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для разрешения этой ситуации. А заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал "энергичный" ответ на новые пошлины.

Новая внешнеторговая инициатива Трампа еще более омрачила настроения трейдеров, которые ранее уже были подавлены противоречиями Вашингтона и Пекина — торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира тянется с 2018 года.

"Это очень неприятная ситуация", — приводит мнение главного рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan) агентство Рейтер.

"Американским компаниям нужно было найти цепочки поставок за пределами Китая, когда казалось, что заключение торгового соглашения (США и Китая — ред.) займет гораздо больше времени, и одной из таких стран, на которую было указано за пределами Тихого океана, была Мексика", — добавил эксперт.