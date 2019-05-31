МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на внешнем негативе, при этом индекс РТС теряет сильнее индекса Мосбиржи на фоне ослабления рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижается на 0,7% — до 2641,02 пункта, индекс РТС — на 1,1%, до 1272,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку — до 65,38 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 72,93 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,98% — до 63,38 доллара за баррель.

"Утренние новости о тарифах на весь мексиканский экспорт в США взбудоражили рынки. Столь масштабное переформатирование торговых отношений грозит похоронить ВТО, а также привести к спаду в мировой торговле и экономическом развитии. Нефть, как один из самых значимых спекулятивных активов, отреагировала очередным провалом цены. Слабость наблюдалась как в секторе нефти и газа, так и металлургии", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Российские фондовые индексы находятся в минусе, но снижение на фоне распродаж на зарубежных площадках умеренное, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции НМТП растут на 0,69% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за первый квартал.

Так, чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 50,9% — до 167,74 миллиона долларов.

Префы "Транснефти" снижаются на 0,12% на фоне более существенной просадки нефтегазового сектора в пятницу (индекс "нефти и газа" Мосбиржи теряет порядка 0,7%). Поддержку бумагам оказывает публикация позитивных данных по МСФО за первый квартал.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,9 миллиарда рублей.

"Фундаментальную поддержку акциям "Аэрофлота" оказали опубликованные накануне данные за первый квартал по МСФО, которые оказались чуть лучше ожиданий, хотя и показали увеличение убытка на 51%. Компания при этом сохраняет дивидендную политику, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли", — комментирует Кожухова из "Велес Капитала".

Акции "Аэрофлота" к текущему моменту поднимаются на 2,74%.

Также лучше рынка выросли и акции Polymetal (2,1%), "Полюса" (1,43%), "М.Видео" (1,15%), "Магнита" (1,12%) и депозитарные расписки "Ленты" (1,03%).

В лидерах снижения — акции ПИКа (-5,87%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,14%), акции "Роснефти" (-2,28%), "Северстали" (-2,20%), депозитарные рассылки En+ (-2%), акции АФК "Система" (-1,65%), НЛМК (-1,47%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,37%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"От сильной просадки российский рынок спасает его относительная дешевизна и довольно высокая доходность. Однако дивидендные отсечки по "тяжеловесным" бумагам, которые пройдут в июне, могут вновь загнать рынок под отметку 2600 пунктов, но это уже будет история июня, а вот май российский рынок завершает с одним из лучших результатов в мире", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

С открытием бирж в США нельзя исключать некоторого ускорения падения, но в целом рынок РФ сохраняет устойчивость, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" ожидает закрытия индекса Мосбиржи в районе 2640-2645 пунктов.