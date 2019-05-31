МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером поднимается на 1%, инвесторы обращаются к драгметаллам как более надежным активам после обещаний президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт товаров, теперь из Мексики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13 долларов, или на 1,01%, до 1300,1 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,49%, до 14,562 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации.

На фоне новостей о пошлинах на импорт мексиканских товаров в США мировые фондовые рынки демонстрирует снижение. Так, индексы Азии закрылись в основном в минусе, Европы — опускаются на 0,8-1,4%, рынки США — на 0,8-0,9%.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае эскалации глобальных торговых рисков и биржевой волатильности.

"Расширение политики торговых пошлин дальше США и Китая застало всех врасплох. Полагаю, такие события с Мексикой указывают на то, что эта проблема существует не только в пределах Тихоокеанского региона, а может расшириться до такой степени, что рост мировой экономики может пострадать еще больше", — приводит агентство Рейтер мнение главы Sharps Pixley Росса Нормана (Ross Norman).