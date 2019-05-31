МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности "Юникредит банка" на уровне ruААА со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Юникредит банк" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью и значительным запасом капитала, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов", — говорится в сообщении.

Также агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости и административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью кредитной организации в российской банковской системе.

По мнению аналитиков, качество активов банка умеренно высокое. Кредитный портфель физических и юридических лиц и ИП с учётом приобретенных прав требования на 1 апреля занимает 51% валовых активов по РСБУ. Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд (уровень имущественного покрытия составляет 138%).

Агентство обращает внимание на адекватную ликвидную позиция банка. Аналитики позитивно оценили приемлемый запас ликвидности (на 1 апреля покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составило более 27%, ликвидными активами — более 42%). Также агентство обращает внимание на высокую зависимость нормативов ликвидности от стабильности остатков на счетах клиентов срочностью до 30 дней, при этом наблюдается историческая стабильность средств на клиентских счетах.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе Unicredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 10-е место в банковской системе РФ.