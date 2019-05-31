МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером умеренно снижался против доллара и евро, несмотря на вечерний обвал рынка нефти более чем на 5% — ниже 62 долларов за баррель — в район минимумов с февраля.

Рублевая цена нефти на этом фоне обновила многомесячный минимум, упав ниже 4 тысяч рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.00 мск повышался на 22 копейки, до 65,39 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 73,06 рубля.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВЕЕ НЕФТИ

Рубль в пятницу умеренно снижался вечером против доллара и евро на фоне резкого усиления вечером негативной динамики рынка нефти.

На рынке сохраняются опасения по поводу влияния внешнеторговых рисков на нефтяной спрос, при этом поступающие данные из США об уровне добычи и запасов нефти продолжают провоцировать дополнительное падение стоимости этого вида сырья.

В частности, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 31 мая, выросло на три — до 800 штук.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

Тем не менее, рубль демонстрирует устойчивость и падает против доллара гораздо более сдержанно по сравнению с нефтью. Сохраняющийся спрос на рублевые активы и соответственно — рублевую ликвидность оказывает поддержку российской валюте.

В итоге доллар и евро повышались вечером против рубля всего на 0,3-0,6% против обвала нефти более чем на 5%. Рублевая цена нефти упала ниже ключевой отметки 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent, что демонстрирует крепость рубля и его большую устойчивость по сравнению с "черным золотом".

ПРОГНОЗЫ

Хотя снижение рубля в последние дни носит устойчивый характер, его потери выглядят относительно умеренными на столь негативном внешнем фоне, и учитывая высокие риски его дальнейшего ухудшения, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". "Поддержку российской валюте оказывает некоторая "отдаленность" нашей страны от внешнеторговых конфликтов, а также большой запас прочности финансово-экономической системы России, в том числе обусловленный бюджетным правилом и низким уровнем стоимости нефти, заложенным в нем", — считает он.

"Кроме того, поддержку рублю оказывает стабильная ситуация на российском долговом рынке. Исходя из этих стабилизирующих факторов, имеющих долгосрочный характер, можно ожидать, что на следующей неделе рубль также будет сдержанно реагировать на негативные сигналы с внешних рынков, если, конечно, падение мировых площадок не приобретет черты паники. Если же произойдет откат в торговой войне и восстановление рисковых активов, мы можем увидеть возвращение пары USD/RUB в диапазон 64,1-65, из которого она вышла на этой неделе", — сказал Бабин.

Помочь рублю перейти к локальному укреплению способны лишь какие-либо позитивные новости на выходных о возможном снижении напряжения в торговой войне или же словесные интервенции ОПЕК+, поскольку текущие цены на нефть ниже 70 долларов их явно не устраивают, отметил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".