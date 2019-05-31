МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли 1,3-1,5% на фоне угрозы очередного торгового конфликта – на этот раз с Мексикой, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,41%, до 24815,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,51%, до 7453,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 2752,06 пункта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для разрешения этой ситуации. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал "энергичный" ответ на новые пошлины.

Между тем, инвесторы и до этих заявлений были настроены довольно пессимистично на фоне продолжающегося с 2018 года торгового конфликта Вашингтона и Пекина. С 1 июня вступают в силу новые повышенные пошлины Китая на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов, мера стала ответом на решение американских властей повысить пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Кроме того, в пятницу резко подешевела нефть — цена июльских фьючерсов на WTI снизилась к закрытию бирж США на 5,88%, до 53,26 доллара за баррель, июльские фьючерсы на Brent упали на 3,59%, до 64,47 доллара за баррель.

"Эскалация торгового конфликта — это вызов. Сейчас это вызов для настроения рынка, но пока не вызов для экономических данных", — приводит агентство MarketWatch слова портфельного менеджера Western Asset Management Джона Беллоуза (John Bellows).

Инвесторы также отыгрывают внутреннюю статистику. Ранее в пятницу Мичиганский университет (Michigan Consumer Sentiment Index) сообщил о более слабом росте индекса потребительских настроений по сравнению с прогнозами. Показатель в мае, по окончательной оценке, вырос до 100 пунктов с 97,2 пункта в апреле, но ожидался рост до 102 пунктов. Индексы текущих экономических условий и экономических ожиданий также оказались хуже прогнозов.