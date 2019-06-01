МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рост риска торговых войн США с партнерами и возможное падение стоимости сырьевых товаров приведет к ослаблению рубля в июне, не поможет даже ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Поэтому собирающимся в отпуск за рубеж уже стоит задуматься о покупке валюты — долларов и евро, советуют они.

В последние дни мая доллар и евро ощутимо прибавили в цене и к завершению месяца вышли в район 65,5 рубля и 73 рублей, соответственно, хотя еще неделю назад торговались около 64,5 рубля и немногим более 72 рублей, соответственно.

ФАКТОРЫ СЛАБОСТИ РУБЛЯ

Если говорить о динамике рубля в июне, то торговая война между США и их торговыми партнерами негативно повлияет на высокорисковые активы и, в частности, валюты развивающихся рынков, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Ожидается, что пара доллар/рубль будет колебаться в диапазоне 65-67.

В сложившихся в мировой экономике условиях рублю будет сложно укрепиться, особенно на фоне ощутимого падения рынка нефти в конце мая, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Кроме того, бюджетное правило, которое реализует Минфин, будет препятствовать какому-либо существенному усилению рубля. Конечно, если в мире настанет тишина и спокойствие, торговая война США со всем миром завершится перемирием или полномасштабном соглашением, то аппетиты к риску, конечно, вернутся, и рубль может существенно укрепиться. Но на ближайшие 1-2 месяца подобный сценарий кажется фантастикой, если не сказкой", — добавил он.

Ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России в середине месяца также вряд ли окажет поддержку ОФЗ, так как данные ожидания уже заложены в текущие котировки гособлигаций, считает Гельды Союнов из Альфа-банка. После заседания ЦБ РФ даже может начаться фиксация прибыли в рублевых позициях, что может усилить ослабление рубля, добавил он.

ПОЧЕМУ И КАКУЮ СТОИТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ?

Традиционно к лету курс доллара имеет тенденцию к росту на фоне повышения спроса населения на валюту и ухудшения платежного баланса России, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный". Поэтому покупки в текущем периоде в диапазоне 65-66 рублей за доллар являются экономически целесообразными, снижение курса до отметки 64 рублей за доллар еще возможно, но в ближайшей перспективе маловероятно, считает он.

Ситуация складывается таким образом, что в течение июня рубль может потерять по отношению к доллару и евро не менее 1 рубля, поэтому, если отпуск за рубежом приходится на начало лета, валюту уже пора покупать, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль завершил 2018 год на отметке 69,82 против доллара и 80,04 к евро, соответственно, текущий курс российской валюты является вполне выгодным для того, чтобы обеспечить себя соответствующими денежными единицами на отпускной период, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Приобретать доллары и евро вполне разумно по текущим уровням, учитывая непростой в геополитическом плане июнь и возможное усиление ценовых перепадов в нефти, также считает Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер".

"Впрочем, стоит напомнить, что брать большое количество наличных в заграничную поездку нецелесообразно. Во-первых, из соображений безопасности, во-вторых, в отпуске за границей зачастую выгоднее воспользоваться специальными банковскими картами для путешественников с выгодной конвертацией, низкой или отсутствующей комиссией за трансграничные платежи и возможностью снимать определенное количество наличных без комиссии в любом банкомате мира", — добавил он.

Между тем, Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что рубль не имеет значительного потенциала для укрепления, а вот резкие падения в короткие сроки уже бывали не раз. Кроме того, есть риски санкций, технических сбоев, отзывов лицензий, что сделает невозможным операции по карточкам, добавил он.

"Из валюты покупать стоит лишь доллары и евро, другую местную валюту (в особенности, турецкие лиры), стоит покупать на месте в необходимых количествах. Наибольший риск, на мой взгляд, сейчас как раз у лиры, ее курс может сильно колебаться. На всякий случай, стоит заложить в бюджет то, что расходы в Турции могут вырасти на 5-10% на фоне курсовых колебаний", — резюмировал Ващенко.