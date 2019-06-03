МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются на опасениях относительно влияния обострившегося торгового конфликта между США и Китаем на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,49% — до 2884,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1514,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 26807,91 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,87%, до 2059,47 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,95% — до 6336,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 20324,64 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Дополнительный шок от усилившейся торговой напряженности не пойдет на пользу мировой торговле, и если продолжится ослабление спроса в США, Китае и Европе, что вероятно, то это приведет к ухудшению ситуации в Азии в целом", — сказал агентству Рейтер старший экономист по развивающимся рынкам AXA Investment Managers Айдан Яо (Aidan Yao).

Агентство добавляет, что рост на бирже Южной Кореи может быть связан с покупками иностранными инвесторами акций производителей электроники, и в частности Samsung Electronics и SK Hynix.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Китая. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае сохранился на отметке апреля в 50,2 пункта, хотя аналитики ждали снижения показателя до 50 пунктов.