МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохраняют негативную динамику в понедельник утром на фоне опасений за мировую экономику в связи с торговым конфликтом США и Китая, свидетельствуют данные бирж. Стоимость сырья марки Brent уже опускалась ниже 61 доллара, обновив почти 4-месячный минимум.

По состоянию на 7.45 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,45% — до 61,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника цена опускалась до 60,77 доллара за баррель – минимума с 11 февраля. Цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 1,16% — до 52,88 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются с конца мая на фоне внешнеторговых рисков, которые могут повлиять на спрос. В воскресенье Госсовет КНР опубликовал "Белую книгу" по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США. Пекин заявил, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, т.к. именно Вашингтон отступает от договоренностей, достигаемых большим трудом.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что падение цен на нефть в прошлом месяце более чем на 10% стало "худшим показателем за май за последние семь лет, поскольку торговая война привела к ухудшению перспектив роста мировой экономики".