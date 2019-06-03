МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник утром из-за увеличения спроса на драгметалл после усиления торговых рисков на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,45 доллара, или на 0,42%, до 1316,65 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,24%, до 14,6 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Данное заявление стало неожиданностью для рынков и прозвучало на фоне неразрешенных торговых противоречий США с Китаем.

На этом фоне стоимость золота растет уже четвертую торговую сессию подряд.

Глава отдела торговли и рыночной стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает рост спроса на надежные активы, что оказывает поддержку стоимости золота.