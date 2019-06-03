МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) 54,8 52,7 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) 5,7% 6,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2019) 2,8% 1,7% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май) 50,2 50,2 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 51,8 50,1 (факт)
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 49,1 48,6
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 50,6 50,6
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 44,3 44,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 47,7 47,7
предв. GBP Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 53,1 52,4
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 50,6 50,6
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май) 52,4 55,8
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май) 52,8 53,3

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (май) 51,8 50,1

 

 

 RUB Газпром — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 8,04 — див-д 2017 16,61 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МТС — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019) 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Россети — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019) 0 (ао, ап) — див-д 2017 0,011965 (1кв2018) + 0,02443 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB РусГидро — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 0,0263335 — див-д 2017 0,0367388 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017 0,65 (ао), 7,62 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.05.2019) 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа компаний ПИК — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.05.2019) 22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017 22,71 — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Урала — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 23.05.2019) 0,0216 — див-д 2017 0,003 — див-д 2018