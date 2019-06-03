МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном торгуются в "красной" зоне на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.46 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" уменьшались в цене на 1,86%, до 6,54 доллара, "Лукойла" — на 0,69%, до 80 долларов, "Новатэка" — на 1,85%, до 201,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,96%, до 6,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,71%, до 28,1 доллара

Цена расписок ВТБ снижалась на 1,39%, до 1,14 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 14,36 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", также уменьшались в стоимости на 0,9%, до 18,83 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,05%, до 20,89 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,48%, до 15,7 доллара, НЛМК — на 1,1%, до 26,01 доллара.

Цена ГДР "Магнита" снижалась на 1,07%, до 13,84 доллара, "Ленты" — на 0,35%, до 3,58 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,36% и стоили 2,74 доллара.