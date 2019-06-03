Рост акций "Газпрома" выше 4% вывел капитализацию компании в лидеры Мосбиржи
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" подскочили выше 4%, обновив максимум за восемь лет, и вывели рыночную капитализацию компании на первое место, обогнав Сбербанк, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 11.29 мск акции "Газпрома" росли на 4,14% (ранее в понедельник поднимались на 4,4%, до 224,48 рубля – максимума с мая 2011 года), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,22%.
К текущему моменту рыночная капитализация "Газпрома" составляет около 5,38 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – 5,216 триллиона.
https://1prime.ru/Financial_market/20190603/830032877.html