МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" подскочили выше 4%, обновив максимум за восемь лет, и вывели рыночную капитализацию компании на первое место, обогнав Сбербанк, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.29 мск акции "Газпрома" росли на 4,14% (ранее в понедельник поднимались на 4,4%, до 224,48 рубля – максимума с мая 2011 года), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,22%.

К текущему моменту рыночная капитализация "Газпрома" составляет около 5,38 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – 5,216 триллиона.