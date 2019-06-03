МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на фоне обострения торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3%, до 2890,08 пункта, Shenzhen Composite — на 1,04%, до 1515,89 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,03%, до 26893,86 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,28%, до 2067,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,19%, до 6320,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,92%, до 20410,88 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

При этом, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% также на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Данное решение американской стороны было воспринято как усиление торговых рисков в то время, как противоречия США и Китая в торговле остаются неразрешенными.

Аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, видит на рынках опасения относительно "возможности рецессии мировой экономики к середине следующего года, если США введут дополнительные пошлины для Китая и Мексики".

"Похоже, что угрозы росту мировой экономики сохранятся, поскольку рынки убеждены, что новым нормальным явлением станут постоянные торговые переговоры по всему миру", — также отмечает аналитик.