МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов, долларовый индекс РТС преодолел психологически значимый уровень в 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Локомотивом роста индексов выступили акции "Газпрома", долларовому индексу РТС также помогает укрепление рубля к американской валюте.

Индекс Мосбиржи к 12.24 мск понедельника рос на 1,45%, до 2703,87 пункта, индекс РТС — на 1,26%, до 1303,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" продолжают обновлять восьмилетние максимумы и растут на 7,28% (уже поднимались на 7,6% — до 231,39 рубля).

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 12 копеек — до 65,31 рубля.