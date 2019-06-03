МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" бьют рекорды и уже подскакивали в понедельник более чем на 10%, капитализация компании – выше 5,6 триллиона рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12.44 мск акции "Газпрома" удерживались на восьмилетних максимумах и росли на 9,13%. Ранее в ходе торгов они подскакивали на 10,4%, до 237,39 рубля – максимума с апреля 2011 года. Рыночная капитализация компании максимально поднималась выше 5,6 триллиона рублей.

При этом индекс Мосбиржи подскочил более чем на 1,73%.