МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российский рынок не перестает удивлять: рублевый индекс Мосбиржи в очередной раз пробил исторический максимум, поднявшись выше 2700 пунктов. Не остался в стороне и валютный индекс РТС, который впервые с февраля 2018 года пробил психологическую отметку в 1300 пунктов.

Внезапный рост обеспечивают акции российского гиганта – "Газпрома", который продемонстрировал скачок в 17% на отсутствии каких-либо корпоративных новостей. Бумаги компании обновляют одиннадцатилетние максимумы, поднимаясь выше 250 рублей.

Акции такой крупной компании просто не могут расти ни на чем, отмечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вскоре обязательно появится инсайдерская информация, которая, очевидно, будет носить позитивный окрас. Не исключено, что рост обеспечен слухами о кадровых перестановках в компании.

Именно "Газпром", вклад которого в индекс Мосбиржи составляет более 15%, подталкивает рублевый индекс к рекордам. То же самое происходит и с индексом РТС, доля "Газпрома" в котором занимает такой же вес.

У "Газпрома" есть все шансы подняться еще выше, пробить уровень в 300 рублей и дальше, однако это будет зависеть от его дивидендной политики и загруженности новых экспортных газопроводов.

В случае глобальной коррекции, российскому рынку не поздоровится, и даже "Газпром" его не спасет.

"ГАЗПРОМ" ВЫТЯНУЛ ВСЕХ

Прошлый мощный рост акций "Газпрома" в середине мая также произошел без новостей, только позднее стало известно о том, что компания намерена сильно поднять дивиденды, напоминает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"Нет никакой объективной информации. Вероятнее всего, в скором времени появится важная новость о "Газпроме". Такая серьезная бумага не может расти так сильно без какого-либо значительного драйвера", — считает эксперт.

По его мнению, информация может касаться новостей о конкретных сроках по улучшению дивидендной политики компании или конкретных цифрах. Также росту могут способствовать хорошие данные по потенциально высокому экспорту по новым газопроводам, в частности по "Северному потоку-2" и "Силе Сибири".

У бумаги есть отличный потенциал роста, полагает он.

"Чего бы "Газпрому" не подняться до 300 рублей и выше? Он был сильно перепродан, единственная из серьезных бумаг, которая со времен последнего кризиса практически не росла", — отмечает аналитик.

Если говорить о динамике рынка в первый торговый день лета, то основным локомотивом выступают акции "Газпрома", где продолжает "работать" дивидендная история – дивдоходность акций "Газпрома" остается привлекательной для инвесторов, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Также из тяжеловесов можно говорить о бумагах Сбербанка, в которых на следующей неделе пройдет отсечка для получения дивидендов. Это позволяет индексу Мосбиржи игнорировать внешний негатив, связанный, в том числе, и с провалом на рынке энергоносителей, считает он.

Сегодня российский фондовый рынок вытянули на негативном внешнем фоне акции "Газпрома", взметнувшиеся вверх на активных слухах о кадровых перестановках в топ-менеджменте, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Кроме того, устойчивость рынку придают высокая дивидендная доходность, низкая долговая нагрузка и приемлемая рентабельность российских компаний, добавляет он.

ИНДЕКСЫ В РОСТ

Зварич напоминает, что Промсвязьбанк предполагал, что в июне индекс Мосбиржи может достичь отметки 2750 пунктов.

"Уже в первый день месяца он вплотную подошел к этому уровню. Возможно, индекс протестирует ее в ближайшее время, однако сил на более уверенную восходящую динамику может не хватить – нельзя исключать волны фиксации прибыли в "Газпроме", что сдержит дальнейший рост рынка", — полагает он.

Плюс к этому, внешние факторы, такие как снижение аппетита к риску на фоне активной фазы торговых войн, будут негативно влиять на активность покупателей, отмечает он.

Что же касается новых максимумов в рамках предстоящего года, то, по нашему мнению, фундаментально обоснованным уровнем для индекса Мосбиржи выступают 2900-2950 пунктов. Однако для реализации фундаментального потенциала необходимо улучшение ситуации на внешних площадках и изменение отношения инвесторов к рисковым активам, что будет способствовать покупкам в наших акциях. Учитывая динамику торговых войн, пока реализация подобного сценария выглядит маловероятной.

По мнению Суверова, с долей иностранцев на рынке примерно в 50% уязвимость к внешним шокам остаётся, и при нарастании мирового негатива акции РФ не устоят. Но при более спокойном развитии событий рынок РФ может быть лучше аналогов также в связи с тем, что часть дивидендных платежей будет реинвестироваться обратно в акции, полагает он.

Вес "Газпрома" в составе российских индексов более 15,33%, а это достаточно высокая доля, напоминает Коренев. С учетом того, что рубль сумел остановить падение, индексы активно идут в рост.

Тем не менее, аналитик умеренно пессимистично смотрит в будущее. По его словам, до конца лета индексы могут провести в боковике, скорректировавшись в ближайшее время из-за усугубления торговой ситуации между США и Китаем, чьи экономики очень сильно влияют на развивающиеся рынки.

"Все признаки нарастания глобального кризиса есть: инверсия кривой доходности американских облигаций самая глубокая с прошлого кризиса, стремительное ухудшение отношений США и Китая", — перечисляет он.

Россия не останется в стороне и как любой развивающийся рынок пострадает гораздо сильнее от экономических проблем развитых экономик, предупреждает Коренев.

"На лето осторожный взгляд. Наш рынок сильно перекуплен, поэтому нужно скорректироваться и посидеть в боковике хотя бы какое-то время. Постоянный рост – это нехороший знак, потом падение может быть гораздо более глубоким", — отмечает он.

По его словам, исход фондового рынка по итогам года будет сильно зависеть от развития конфликта Китая и США: если страны смогут договориться, рынки снова охватит позитив, если нет – может повториться сценарий конца прошлого года (когда произошло резкое падение глобальных площадок), причем в еще более худшем варианте, заключает он.