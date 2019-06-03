МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно, более чем на 2% растет в первый рабочий день лета, снова обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и поднявшись выше "круглого" уровня в 1300 пунктов по индексу РТС во многом за счёт резкого подорожания акций "Газпрома", а также роста акций "Новатэка" и бумаг Сбербанка, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 15.37 мск растёт на 2,1%, до 2721,2 пункта, индекс РТС — также на 2,1%, до 1314,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 20 копеек, до 65,23 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия – 73,04 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 62,58 доллара за баррель.

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ ВЫВЕЛИ ИНДЕКСЫ НА МАКСИМУМЫ

Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов, долларовый индекс РТС преодолел психологически значимый уровень в 1300 пунктов впервые с февраля 2018 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Локомотивом роста индексов выступили акции "Газпрома", обогнавшие по рыночной капитализации бумаги Сбербанка.

На пике цена акции "Газпрома" достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17% и максимуму с августа 2008 года, а рыночная капитализация корпорации превысила 5,957 триллиона рублей.

Однако затем последовал откат, и на 15.35 мск котировки "Газпрома" составляли около 236,7 рубля, то есть увеличивались по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу на 10,04%.

Акции "Газпрома" поддерживают данные о добыче за первые пять месяцев года. Так, "Газпром" в январе-мае увеличил добычу газа на 2,5% — до 222,7 миллиарда кубометров, это максимумом за восемь лет.

Рывок "Газпрома" поддержали бумаги "Новатэка" (+1,28%), отмечает Анастасия Попова из компании "БКС Брокер".

Бумаги Сбербанка днем также перешли к росту после утреннего снижения. К текущему моменту префы поднимаются на 2,3%, обыкновенные акции – на 2,88%.

Также лучше рынка растут и акции "Аэрофлота" (2,2%), АФК "Система" (1,12%), Polymetal (1,03%).

В лидерах снижения – акции банка "Санкт-Петербург" (-1,87%), депозитарные рассылки En+ (-1,37%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,33%), префы "Транснефти" (-1,27%), акции "Русала" (-1,14%), ЛСР (-1,13%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Закрытие по индексу Мосбиржи ожидается в области 2700-2720 пунктов, по итогам дня индекс РТС, скорее всего, финиширует в районе 1300-1310 пунктов, прогнозирует Анастасия Соснова из компании "Фридом Финанс".

Июнь будет характеризоваться для российских фондовых площадок большим числом дивидендных отсечек и соответствующим падением акций отдельных компаний, которые спровоцируют дополнительную волатильность и надавят на рынок, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Пока же основной тренд на фондовом рынке РФ остается восходящим, добавляет она.