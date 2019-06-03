МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник снижается, так как инвесторы оценивают вероятность понижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне торговых конфликтов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1167 доллара за евро. Курс доллара к иене сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 108,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 97,46 пункта.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для разрешения этой ситуации.

Это усилило опасения рынков за рост мировой экономики на фоне продолжающихся торговых противоречий США и Китая. Инвесторы также увеличили ставки на то, что ФРС пойдет на снижение ставок до конца года, добавляет MarketWatch.

"Добавление Мексики (к странам, на чей импорт наложены пошлины — ред.) на прошлой неделе и снятие особого торгового статуса с Индии в пятницу… показывают, что риторика торговой войны (США с партнерами — ред.), скорее всего, продолжит накаляться, а не остывать", — приводит агентство MarketWatch мнение валютного аналитика Jefferies Брэда Бектела (Brad Bechtel).