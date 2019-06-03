МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос и обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи – выше 2700 пунктов и поднялся выше 1300 по РТС, локомотивом опять выступили акции "Газпрома", вышедшего на первое место в РФ по капитализации.

Дорожающая в рамках коррекции нефть поддержала российский рынок акций.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 2,42% — до 2729,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,19% до 1315,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в течение дня индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на уровне 2743,81, РТС поднимался до 1323,06 – максимума с февраля 2018 года.

"ГАЗПРОМ" ВЫТЯНУЛ РЫНОК НА МАКСИМУМЫ

Российский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос на фоне резко выросших в цене акций "Газпрома" и последовавших за ними бумаг Сбербанка.

В частности, бумаги газового концерна "выстрелили" после 11.00 мск и в течение полутора часов росли, максимально повышаясь почти на 17% за день – до 251,65 рубля — максимума с августа 2008 года.

Между тем, до глобальных пиков пока далеко. Исторический максимум составляет 369,5 рубля за акцию "Газпрома". Достигнут он был в мае 2008 года, тогда это составляло около 15,5 доллара за акцию, а сейчас – всего 3,9 доллара.

Сегодня же "Газпром" (+9,4%) после многолетнего перерыва вернулся на первое место по рыночной капитализации среди российских публично торгуемых компаний. К закрытию он стоил 5,575 триллиона рублей против 5,391 триллиона рублей у Сбербанка (+2,9%). Рост этих двух "тяжелых фишек" позволил основным российским биржевым индексам обновить максимумы.

Поддержка российскому рынку в течение дня приходила от корректировавшихся вверх нефтяных котировок. Они повышались на заявлениях министра энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Он в интервью газете Arab News сказал, что рост волатильности на нефтяном рынке в последние недели с фундаментальной точки зрения безоснователен, а страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ поддержат стабильность рынка после июня, выбрав наиболее оптимальный курс действий, при этом избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов необходимо снижать.

В лидерах повышения цены также оказались бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), акции "Магнита" (+3%), Polymetal (+1,7%). Снизились акции "Ленты" (-1,8%), акции "Мечела" (-1,7%), "Русала" (-1%), "Яндекса" (-0,8%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Потенциал дальнейшего роста акций "Газпрома" выглядит ограниченным, считает Константин Карпов из компании "БКС Брокер".

"Дивидендная доходность за 2018 год сейчас не превышает 7,2%, что не самый привлекательный показатель. Учитывая напряженный внешний фон, негативную динамику нефтяных котировок за последние несколько торговых сессий, завтра можно ожидать небольшой коррекции вниз индекса Мосбиржи. В перспективе нескольких дней возможен его возврат к 2650. Вполне вероятно, что волна роста индекса РТС закончится вблизи 1308-1320 пунктов", — сказал он.

Завтрашний день для российского рынка акций может стать днем понижающей коррекции после резкого динамичного роста в понедельник, также полагает Андрей Люшин из Локо банка.

Индексы Мосбиржи и РТС могут сползти до 2680-2700 и 1290-1310 пунктов соответственно, оценил он.