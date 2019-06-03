МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник в плюсе, несмотря на утреннее снижение котировок, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,32%, до 7184,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5241,46 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 11792,81 пункта.

Индексы сменили динамику к закрытию после снижения на утренних торгах. Основным фактором снижения по-прежнему остается мировая торговля. Президент США Дональд Трамп на предыдущей неделе объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.

"Напряженность в отношениях между США и Китаем, а также США и Мексикой по-прежнему высока — самая высокая, которую они достигли за последнее время", — считает рыночный аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

"Это был впечатляющий разворот (в динамике — ред.) поскольку основные индексы были в минусе сегодня утром, а затем трейдеры, похоже, отмахнулись от негативных настроений", — добавляет аналитик.

При этом, в ходе торгов европейский фармацевтический сектор стал расти, вытянув за собой все биржи. Merck сообщил, что при исследованиях препарата Keytruda, используемого в качестве начальной терапии при распространенном раке легкого, были выявлены показатели 5-летней продолжительности жизни у 23,2% пациентов, не получавших лечение ранее и 15,5% — у получавших. Акции Merck подорожали на 2,11%. Бумаги другой компании отрасли — швейцарской Lonza Group, — подорожали на 3,86% на заявлении о расширении бизнеса.