МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты в понедельник вечером повышался против доллара и снижался к евро, отыгрывая коррекционное укрепление европейской валюты на форексе.

Неуверенная динамика рынка нефти не дала опоры курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.00 мск снижался на 13 копеек, до 65,30 рубля, курс евро — повышался на 46 копеек, до 73,50 рубля.

РУБЛЬ – В БОКОВИКЕ

Рубль в понедельник вечером рос против доллара и снижался к евро на фоне ощутимого коррекционного укрепления европейской валюты на форексе в район отметки 1,125 доллара за евро.

Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник снижается, так как инвесторы уже ожидают понижения до конца года процентной ставки ФРС США на фоне торговых конфликтов. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Ранее отмечалась эскалация американо-китайского торгового противостояния.

Рынок нефти после попыток коррекционного роста на протяжении дня к вечеру опять ушел в минус. Инвесторы опасаются рисков замедления мировой экономики из-за торговых конфликтов США.

В итоге доллар вечером снижался против рубля на 0,2%, евро — повышался на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже ключевой отметки 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас участники рынка ждут экономического форума в Петербурге, который стартует 6 июня, отметил эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. Ожидается целый ряд крупных соглашений с КНР, для которой в период торговых войн Россия предоставляет неплохие возможности, и это поддерживает российскую валюту, добавил он.

"Впрочем, среднесрочных рисков на текущий момент остается довольно много. В частности, это риски новых санкций по отношению к РФ, замедление мировой экономики на фоне торговых войн, а также риски снижения цен на нефть на фоне увеличения добычи и распродажи стратегических резервов со стороны США. Поэтому не исключаю, что после небольшого перерыва доллар/рубль продолжит свое движение в район 66, а евро/рубль в район 73,5", — сказал Копейкин.

После сильного снижения цены нефти начнутся вербальные интервенции со стороны представителей ОПЕК для поддержания цен на нефть на более высоком уровне, рассчитывает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Восстановление нефтяных котировок поддержит рубль и в отсутствии значимых экономических отчетов до завтрашних выступлений представителей ФРС, которые могут дать намек на изменение политики ФРС США, скорее всего, пара доллар/рубль останется в диапазоне 65-65,5", — оценил он.