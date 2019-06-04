МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник пятую торговую сессию подряд на фоне увеличения спроса на драгметалл после усиления торговых рисков на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,85 доллара, или на 0,14%, до 1329,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,08%, до 14,75 доллара за унцию.

Рост стоимости золота, которое считается более надежным активом и пользуется спросом во времена экономической неопределенности, продолжается с середины прошлой недели. Стремление инвесторов обезопасить свои активы связано с ростом торговой напряженности в мире — к неразрешенным торговым противоречиям США с Китаем добавилось решение Вашингтона ввести с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой.

По мнению главы GoldSeek.com Питера Спины (Peter Spina), слова которого приводит агентство MarketWatch, золото сейчас находится в выгодном положении, поскольку его стоимость реагирует на торговую неопределенность, которая отражается на темпах роста мировой экономики.