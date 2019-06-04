МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром растет к доллару и немного снижается к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 12 копеек — до 65,22 рубля, курс евро рос на 5 копеек — до 73,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Европейская валюта заметно укрепляется к американской на международном валютном рынке форекс — до 1,1274 доллара за евро.

Стоимость нефти утром снижается на 0,5% — до 60,98 доллара за баррель марки Brent.