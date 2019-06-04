МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ утром во вторник снижается в рамках коррекции вслед за "Газпромом", чьи акции дешевеют после взлета в понедельник.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,5% — до 2716 пунктов, индекс РТС — на 0,2%, до 1313 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" дешевеют на 1,9% после взлета в понедельник более чем на 9% и обновления максимумов с августа 2008 года.

Нефть Brent при этом дешевеет на 0,5% — до 60,98 доллара за баррель.