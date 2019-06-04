МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" росли в цене на 0,7%, до 6,72 доллара, "Лукойла" — снижались на 1,2%, до 79,61 доллара, "Новатэка" — росли на 0,85%, до 203,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,5%, до 7,02 доллара, "Газпром нефти" — на 0,44%, до 28,27 доллара.

Цена расписок ВТБ росла на 0,3%, до 1,18 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,76%, до 14,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", также уменьшались в стоимости — на 3,02%, до 18,31 доллара.

Бумаги "Норникеля" опускались в цене на 0,02%, до 20,98 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,44%, до 15,94 доллара, НЛМК — дешевели на 0,3%, до 26,32 доллара.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,02%, до 14,6 доллара, "Ленты" — росла на 0,64%, до 3,52 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,76% и стоили 2,8 доллара.