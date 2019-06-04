МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "красной зоне" на фоне сохранения торговой напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,96%, до 2862,28 пункта, Shenzhen Composite — на 1,43%, до 1494,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,49%, до 26761,52 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,04%, опустившись до 2066,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,19%, до 6332,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 20408,54 пункта.

В ночь на вторник в США было опубликовано совместное заявление торгового представителя и минфина страны, согласно которому Китай искажает историю торговых переговоров с США в опубликованной 2 июня "Белой книге". В документе КНР говорилось, в частности, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей.

Определенное давление на японский рынок акций при этом оказало повышение курса иены к доллару. "Текущий курс иены по-прежнему приемлем, но дальнейшее его укрепление испортит настроения инвесторам", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). Иена укрепляется к доллару третью торговую сессию подряд, на текущий момент пара торгуется на уровне 108,04 иены за доллар.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Южной Кореи. Так, ВВП страны в первом квартале вырос в годовом исчислении на 1,7%, а в квартальном снизился на 0,4%. Аналитики ждали роста показателя на 1,8% в годовом выражении и снижения на 0,3% — в квартальном.

Поддержку австралийскому индексу оказали внутренние новости. Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо снизил базовую процентную ставку до 1,25% с 1,5% годовых, на котором она находилась с середины 2016 года. Решение регулятора связано со стремлением поддержать рост занятости и обеспечить соответствие уровня инфляции среднесрочным целевым показателям.