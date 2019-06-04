МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рыночная капитализация российского "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) превысила аналогичный показатель крупнейшей мировой металлургической компании ArcelorMittal, следует из данных бирж.

По данным Московской биржи, рыночная капитализация НЛМК по итогам торгов понедельника составила 1,037 триллиона рублей, или 15,9 миллиарда долларов. При этом, как следует из данных биржи Euronext, капитализация ArcelorMittal составила 13,98 миллиарда евро (15,6 миллиарда долларов).

Рыночная капитализация остальных лидеров тройки российской черной металлургии составляет: "Северстали" — около 871 миллиарда рублей (13,4 миллиарда долларов), ММК – 501 миллиард рублей (7,7 миллиарда долларов).

С начала текущего года акции НЛМК подорожали на 10%, в то время как акции ArcelorMittal снизились в цене на 27%. В мае ArcelorMittal объявила о временном сокращении выпуска стали в Европе на 3 миллиона тонн в год за счет снижения производства в Польше и Испании на фоне слабой конъюнктуры европейского спроса. Компания отметила также, что польский рынок стали, в частности, особенно пострадал из-за почти четырехкратного роста импорта стали из России в 2018 году.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Компания работает в 60 странах мира, производство расположено в 19 странах мира.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.