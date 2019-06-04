МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут во вторник на фоне данных по безработице в еврозоне, которые оказались лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,21%, до 7199,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5249,31 пункта, немецкий DAX — на 0,93%, до 11902,22 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистические данные. Так, безработица в еврозоне в апреле снизилась до 7,6% с уровня марта в 7,7%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Это минимальный показатель с августа 2008 года. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на отметке 7,7%.

Тем не менее, в первые часы торгов биржевые индексы снижались на новостях из США про антимонопольное расследование. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что минюст США готовится начать расследование в отношении Alphabet (холдинговая компания Google) из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, расследование может начаться в отношении Facebook и Amazon. Это уводило вниз акции компаний европейского техсектора.

"Власти США начинают ставить больше бюрократических препон в отношении технологических компаний. Это повлияет на все компании, которые ведут бизнес с технологиями, и это скажется на Европе", — сказал агентству Рейтер европейский экономист в Беренберге Флориан Хенсе (Florian Hense).