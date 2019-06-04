МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются уже более чем на 1% из-за влияния возможного в связи с "торговыми войнами" экономического спада на спрос, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.54 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,31%, до 60,48 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 1,15% — до 52,64 доллара за баррель.

Распродажа на энергетических рынках связана с обеспокоенностью трейдеров по поводу перспектив мировой экономики в условиях торговой войны США и Китая. В ходе очередного раунда торговых переговоров стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.

"Продолжительная торговая война вызвала опасения замедления темпов экономического развития, а также снижения спроса на нефть", — сообщил агентству Рейтер неназванный брокер Eastport.