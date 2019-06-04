МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышается против доллара и стабилен к евро на фоне сохранения спроса на рублевые активы.

Снижение рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent мешает более активному росту курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.36 мск снижался на 11 копеек — до 65,23 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 73,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – В БОКОВИКЕ

Рубль во вторник днем рос против доллара и стабилизировался к евро на фоне ощутимого укрепления европейской валюты на форексе выше отметки 1,125. Поддержка европейской валюте исходит от данных о снижении безработицы в еврозоне в апреле до 7,6% с мартовского показателя в 7,7%. Это минимальный показатель с августа 2008 года.

Рынок нефти продолжает сползать в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики. Торговые разногласия США со своими партнерами негативно отражаются на динамике мировой экономики.

Ожидания размещения Минфином ОФЗ в среду отчасти поддерживает курс российской валюты. Ведомство с 5 июня предложит инвесторам новые выпуски ОФЗ с погашением в 2025 и 2039 годах совокупным объемом 750 миллиардов рублей (на 450 и 300 миллиардов соответственно).

В итоге доллар днем снижался против рубля на 0,2%, евро почти не менялся. Рублевая цена нефти опустилась ниже отметки 3,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основной вопрос сейчас – вернётся ли курс в свой торговый диапазон апреля-мая, очерчиваемый границами 64-65 рублей за доллар – и первый ответ на него ожидается как раз в связи с итогами завтрашнего размещения очередных траншей ОФЗ, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

Спрос на госбумаги со стороны нерезидентов остаётся высоким, добавил он.

Аналитики Райффайзенбанка оценивают объем регулярных покупок валюты для Минфина в период с 7 июня по 6 июля (с учетом отложенных покупок) в 5,6-5,9 миллиарда рублей против майских 5,5 миллиарда. Однако такой объем покупок окажется заметно больше профицита счета текущих операций в июне. Из-за конвертации дивидендов в валюту в июне этот показатель упадет до 1 миллиарда долларов (в апреле он равнялся 12,7 миллиарда, а в мае, скорее всего, 8 миллиардов), добавляют они.

"Помимо этого негативное влияние на рубль окажет систематический вывоз капитала нефинансовым сектором (обслуживание внешнего долга, неввезенная экспортная выручка и вывод прибыли, заработанной компаниями на территории РФ)", — считают в банке.

В итоге приток валютной ликвидности на внутреннем рынке сменится его оттоком. "Как следствие, рубль может продемонстрировать умеренное ослабление. Потенциал для ослабления рубля может реализоваться по окончании дивидендного периода, когда полученные рубли будут конвертироваться в доллары и уходить из страны", — оценили в Райффайзенбанке.