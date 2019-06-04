МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,265 млн барр

 

 
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 3,7%

 

 
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2019) 2,3% 1,8%
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,2% 0,5%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май) 54,5 54,3
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 53,1 52,5
10:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,4 49,7
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 51,7 51,7
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 55 55
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 51,6 51,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 52,5 52,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,4 50,6
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0% -0,3%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) 275 тыс 183 тыс
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2019) -0,4% 0,3%
16:45 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 50,9 50,9
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 50,9 50,9
17:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/

 

 

 

 
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май) 53,7

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (май) 55,5 55,5
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,282 млн барр -0,208 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,016 млн барр

 

 
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
21:00 USD США — Бежевая книга ФРС

 

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 52,6

 

 

 

 

 RUB ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 13.05.2019) 0,00345349138975912 — див-д 2017 0,00109867761463259 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB QIWI plc — ГОСА (реестр закрыт 15.04.2019, выборы СД, аудированная финансовая отчетность за финансовый 2018) $0,21 (1кв2017) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (о созыве ВОСА)

 

 

 

 