Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июня
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,265 млн барр
|
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|3,7%
|
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (1кв2019)
|2,3%
|1,8%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,2%
|0,5%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май)
|54,5
|54,3
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|53,1
|52,5
|10:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|
|
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,4
|49,7
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|51,7
|51,7
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|55
|55
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|51,6
|51,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|52,5
|52,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,4
|50,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0%
|-0,3%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
|275 тыс
|183 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2019)
|-0,4%
|0,3%
|16:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|50,9
|50,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|50,9
|50,9
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|
|
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май)
|53,7
|
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (май)
|55,5
|55,5
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,282 млн барр
|-0,208 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,016 млн барр
|
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|21:00
|USD
|США — Бежевая книга ФРС
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|52,6
|
|
|RUB
|ВТБ — ГОСА (реестр закрыт 13.05.2019)
|0,00345349138975912 — див-д 2017
|0,00109867761463259 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|QIWI plc — ГОСА (реестр закрыт 15.04.2019, выборы СД, аудированная финансовая отчетность за финансовый 2018)
|$0,21 (1кв2017) — див-д 2017
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|RUB
|Энел Россия — СД (о созыве ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190604/830037464.html