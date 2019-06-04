МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут после заявлений президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о возможном снижении ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,09%, до 25090,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 7412,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 1,03%, до 2772,61 пункта.

Снижение процентных ставок в США "может быть оправданным в ближайшее время", учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию, заявил накануне президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он стал первым представителем ФРС, сказавшим, что последние события могут потребовать вмешательства Центробанка.

Часть инвесторов (15,8%) ожидают снижения ставки на ближайшем заседании регулятора 19 июня, при этом большинство (48,3%) — прогнозирует снижение ставки в конце июля, по данным биржевого оператора CME Group. Снижение процентной ставки даст Уолл-стрит толчок, обеспечив компаниям более дешевые кредиты.

При этом некоторые аналитики продолжают опасаться за темпы роста экономики на фоне сигналов о их замедлении из Европы. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Индикатор стал минимальным за более чем год.

Как сообщает газета Wall Street Journal, по мнению старшего аналитика Nordea Туули Койву (Tuuli Koivu), пока что еще слишком рано говорить о том, указывает ли снижение индикатора на замедление инфляционного импульса, но ЕЦБ может использовать низкие инфляционные ожидания как возможность поддержать свою осторожную позицию по ставке и на следующем заседании.