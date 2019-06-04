МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался к доллару и к евро на фоне попыток рынка нефти вырасти.

Слабость доллара и евро на форексе поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 20.01 мск снижался на 11 копеек, до 65,23 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 73,34 рубля.

РУБЛЬ — НЕБОЛЬШОЙ РОСТ

Российская валюта во вторник вечером повышалась к доллару и к евро. Возвращение нефтяных котировок к росту (+0,8%) в направлении отметки 62 доллара за баррель по марке Brent поддерживает курс рубля.

Цены на нефть в течение дня снижались на фоне опасений по поводу замедления мирового экономического роста. Однако к вечеру спрос на риск повысился на фоне роста вероятности скорого снижения ФРС США базовой учетной ставки.

Снижение процентных ставок в США "может быть оправданным в ближайшее время", учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию, заявил накануне президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он стал первым представителем ФРС, сказавшим, что последние события могут потребовать вмешательства Центробанка.

Часть инвесторов (15,8%) ожидают снижения ставки на ближайшем заседании регулятора 19 июня, при этом большинство (48,3%) — прогнозирует снижения ставки в конце июля, по данным CME Group. Снижение процентной ставки обеспечивает инвесторам и компаниям более дешевые кредиты.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,2% к рублю каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 4,05 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра на валютном рынке российский рубль не ожидается никаких глобальных потрясений, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

"Негативными факторами для российской валюты по-прежнему остаются низкие нефтяные котировки, но они нивелируются общим ослаблением как доллара, так и евро на форексе. После проявления долгосрочных результатов китайско-американского торгового противостояния доллар ослаб по отношению ко всем валютам. При этом единая европейская валюта также сейчас находится под давлением в связи с ситуацией вокруг госдолга Италии. В связи с этим, завтра доллар будет стоить примерно 65,3-66,3 рубля за штуку, а евро расположиться между 73 и 74 рублями", — оценил он.

Ослабление доллара дало толчок для роста всех валют развивающихся рынков, в том числе и рубля, рассуждает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Завтра доллар останется около отметки 66-65,5 рубля. Евро также находится под давлением. На ближайшем заседании ЕЦБ может быть принято решение о повышении процентной ставки, что, в свою очередь, вызывает опасения за Италию. На фоне этих событий евро занимает выжидательную позицию и обменивается по курсу 73,5 рубля за единицу", — сказал он.