МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник снизился, но удержался выше "круглых" отметок по индексам Мосбиржи и РТС, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,87% — до 2706,29 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1307,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.42 мск снижался на 17 копеек — до 65,17 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 73,33 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,73% — до 61,73 доллара за баррель.

По итогам торгов вторника российский рынок акций закрывается снижением вслед за акциями "Газпрома" и Сбербанка, отмечает Александра Овчинникова из "Фридом Финанс".

"В целом ситуация на мировых рынках вновь демонстрирует признаки стабилизации. Большинство глобальных площадок активно восстанавливается. Данной тенденции способствуют ожидания смягчения монетарной политики ФРС и других ключевых регуляторов, к которому подталкивает непростая ситуация в мировой экономике, в том числе вызванная внешнеторговым противостоянием", — характеризует внешний фон Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"Однако российский рынок во вторник вновь находился под воздействием динамики акций "Газпрома". На этот раз они активно снижались в рамках начавшейся вчера нисходящей коррекции. Ощутимые потери понес и еще один индексный тяжеловес – Сбербанк", — отмечает Бабин.

Акции "Газпрома" незадолго до закрытия рынка в моменте перешли к росту на подтверждении главой "Газпрома" Алексеем Миллером, что компания будет ориентироваться на достижение размера выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО. После этого сообщения акции смогли прибавить 4,2% (поднявшись с 224,83 рубля – до 234,2 рубля) от текущего на тот момент уровня торгов, но затем довольно быстро откатились вниз.

В итоге к закрытию торгов акции снизились на 2,27% — до 230,16 рубля.

В лидерах снижения – депозитарные рассылки "Ленты" (-3,3%), акции "Новатэка" (-1,89%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,65%), акции "Интер РАО" (-1,61%), "Лукойла" (-1,61%) и акции "Фосагро" (-1,05%).

Лучше рынка выросли префы "Татнефти" (3,11%), привилегированные акции "Мечела" (2,84%), акции ФСК ЕЭС (2,51%), акции "Русала" (1,81%), обыкновенные акции "Россетей" (1,56%), а также акции "Русснефти" (1,5%), ТМК (1,38%), Московской биржи (1,37%), "Алросы" (1,31%) и акции ГК "ПИК" (1,26%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Овчинникова из "Фридом Финанс" ориентируется на среду на диапазон по рублевому индексу Мосбиржи в пределах 2670-2710 пунктов, по долларовому индикатору РТС – 1290-1310 пунктов.

"В рамках сегодняшней сессии желание игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в отдельных бумагах, показавших уверенный рост днем ранее, перевесило внешний позитив. В результате рынок скорректировался, однако общую картину это не изменило. Игрокам необходимо привыкнуть к новым уровням, и в случае, если на внешних площадках сохранится умеренный позитив, у рынка вновь появится шанс попытаться протестировать отметку 2750 пунктов", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2640 пунктов; основные поддержки располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов, добавляет он.